Přísnější režim! Podezřelého z vraždy Maddie přesunuli do vězení gestapa

Hlavní podezřelý z únosu a vraždy Madeleine McCannové si začal odpykávat trest za znásilnění 72leté americké turistky. Christian Brueckner stráví sedm let ve věznici s nejvyšší ostrahou, kterou za druhé světové války používalo nacistické gestapo k popravám.

Z vězení v Kielu na severu Německa přemístili Christiana Bruecknera do žaláže v dolnosaském Wolfenbüttelu. Během druhé světové války si z něj Gestapo zřídilo jedno z největších popravišť, smrt tam nacházeli především členové odboje.

Teď patří k věznicím s nejvyšší ostrahou a Brueckner, kterého německá kriminálka vede jako hlavního podezřelého z únosu a vraždy Maddie McCannové, si tam odpyká sedmiletý trest za znásilnění 72leté turistky v portugalském letovisku Praia da Luz v roce 2005. Upozornil na to portál Daily Mail.

Právě odtamtud o dva roky později beze stopy zmizela tehdy tříletá dívka. Proti rozsudku se Brueckner odvolal, ale soudce jeho námitky v polovině listopadu smetl ze stolu.

Přesun podezřelého do Wolfenbüttelu vítají kriminalisté, kteří na případu McCannové pracují. Bruecknera totiž dosud v souvislosti s kauzou nevyslechli, veškerá komunikace probíhala výhradně přes právníka. Muž usvědčený z pedofilie seděl i poslední dva roky kvůli deliktům spojeným s drogami. A vyšetřovatelé to měli do Kielu daleko.

"Jezdit každý týden 640 kilometrů by bylo mrhání časem. Ale teď víme, že bude ve vězení do roku 2026, víme, kde je a bude jednodušší se k němu dostat. Domníváme se, že pravděpodobně nic neřekne, až se s ním setkáme, ale alespoň to bude snazší," řekl zdroj z kriminálky.

Německá prokuratura letos v létě oznámila, že má důkazy o tom, že Maddie McCannová je po smrti. Nic konkrétního ale nezveřejnila. To, co má policie v rukách, zatím nestačí ani na Bruecknerovo obvinění. Rodiče dívky tvrzení Němců nevěří.

