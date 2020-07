V době koronavirové se cestování po celém světě velmi omezilo, skoro zcela zastavilo. I přesto, že se pomalu vrací zpátky, jde to velmi pomalu. Letiště proto vymýšlí způsob, jak dostat cestující zpátky do vzduchu. Jeden z nich vymyslelo i to pražské. Natočilo přistání z pohledu pilota, kterým láka cestující zpátky na cesty. Podívejte se na videu, co vidí pilot při přistání.