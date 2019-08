Příští týden to skončím, řekl Babiš. V koalici s ČSSD chce pokračovat

Už ve středu oznámil prezident Miloš Zeman, že místopředsedu ČSSD Michala Šmardu ministrem kultury jmenovat nechce. Podle hlavy státu není odborně kompetentní pro takovou funkci. S tím nyní souhlasí také premiér Andrej Babiš (ANO), který přitom Šmardu do čela resortu sám navrhnul.

Babiš má totiž obavy, že by v jeho vládě pouze kritizoval. "Když bude ve vládě, tak ji úplně rozvrátí. Ta jeho rétorika je naprosto nepřijatelná," naráží premiér na Šmardovy výroky na adresu vlády.

Připomněl například jeho slova z loňského roku o parchantech, kterým jde jen o moc. "Nevím, zda mluvil o svých kolezích z ČSSD, nebo o někom jiném," doplnil Babiš. Vadí mu také slova Šmardy o ministryni financí Aleně Schillerové, kterou v minulém týdnu označil za Kalouska v sukni.

Návrh na jmenování Michala Šmardy ministrem kultury však zatím Babiš stáhnout neplánuje. O dalších krocích se rozhodne až po pondělím setkání s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Zároveň doufá, že Šmarda od nominace na post ministra sám odstoupí a sociální demokraté přijdou s jiným jménem. Vláda je podle slov premiéra úspěšná a přeje si, aby pokračovala.

Šmarda ale už v pátek řekl, že se kandidatury vzdát nechce. Pokud by se ale vedení ČSSD rozhodlo nominaci na post šéfa resortu změnit, bude to respektovat. "Když ale Jan Hamáček bojuje za nějakou věc, tak ho nebodnu zezadu do zad a neřeknu mu, že mu na ten jeho boj kašlu. To je věc, která se nedělá a týmový hráč ji udělat nemůže," řekl pro sobotní deník Právo.

V tom případě má údajně premiér Babiš plán B. Kokrétní kroky však prozradit nechtěl. "Já už o Šmardovi mluvit nechci, příští týden to skončím," prozradil televizi Nova.

Exkluzívní rozhovor s premiérem Andrejem Babišem uvidíte v Televizních novinách v 19:30 na TV Nova.