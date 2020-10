Přistřižená křídla. Nedávno lámala rekordy, teď letiště sotva přežívají

Druhá vlna pandemie výrazně omezila provoz českých letišť. V minulých letech přitom vzdušné přístavy trhaly rekordy v počtu odbavených cestujících, letos je tomu naopak. Haly i hangáry zejí prázdnotou a podle ekonomů bojují letiště o přežití. To pražské Václava Havla plánuje dočasné utlumení provozu.

Česká letiště dohromady odbavila ve druhém čtvrtletí 49 730 pasažérů. Loni to bylo téměř pět milionů. Ve srovnání jsou na tom česká letiště výrazně hůř než ta evropská. "Situace na českých letištích je naprosto kritická, obecně řečeno se jedná o nejhorší situaci v celé jejich historii," má jasno ekonom Lukáš Kovanda.

Z tuzemských letišť pouze Letiště Václava Havla v Praze - Ruzyni vykázalo od dubna do června nižší než 99procentní meziroční pokles počtu odbavených cestujících. V Karlových Varech, Ostravě, Brně i Pardubicích jsou na tom hůř.

"Všude je to 98-100procentní pokles počtu odbavených cestujících, to nemůže střednědobě ani dlouhodobě žádné letiště přežít," obává se Kovanda.

Ruzyňské letiště také poprvé v novodobé historii utlumí provoz. A to od 1.prosince tohoto roku. "Konkrétně by se mělo jednat o odlety a přílety plánované v čase od 22 hodin večer do 6 hodin ráno. Jedná se o logický krok, jelikož hledáme další úspory, reagujeme na aktuální složitou situaci a počet letů, který je v nočních hodinách minimální," objasnila mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Na to doplatí i provozovatelé letištních restaurací, obchodů a poskytovatelé služeb. Už tak létají letadla poloprázdná a často se několik letušek stará pouze o jednoho cestujícího Dramatická je situace také za hranicemi.

Letecký průmysl, ale i letiště jako taková jsou na hraně kolapsu, v Evropě je pouze jedno, které meziročně navýšilo počet odbavených cestujících. V dánském městě Thisted s pouhými 13 000 obyvateli.