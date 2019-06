Privatizace v 90. letech byla zločin, schválili poslanci návrh komunistů

Podle usnesení privatizaci státního majetku po roce 1989 provázely excesy, chyby i zločiny se stamiliardovými škodami. Dolní komora zároveň požádala vládu, aby navrhla novelu trestních předpisů. Cílem je možnost dále stíhat "zločiny" způsobené privatizací.

"Skutečně zpackaných privatizací bylo možno zaznamenat v naší malé zemi bezpočet," řekl ve Sněmovně komunistický poslanec Jiří Valenta. Ten zároveň dodal, že za prezidenta Václava Havla a Václava Klause byli poškozeni a okradeni občané.

"Kdo byl zlodějem, je jasné. Byli to komunisté, kteří sebrali majetek drobným podnikatelům, drobným živnostníkům i velkým podnikatelům. Vy jste byli ti zloději. My jsme to těm lidem zpátky navraceli," reagoval poslanec opoziční ODS Jan Skopeček.

Podobnou věc už KSČM předložila loni v prosinci. Návrh na nepromlčitelnost trestných činů souvisejícími s privatizacemi státního majetku však tehdy nepodpořilo vládní hnutí ANO a sociální demokraté.