Přivezu vakcíny a zachráním ČSSD, měl Hamáček říct spolustraníkovi

"Vicepremiér Jan Hamáček se v polovině dubna chystal na cestu do Moskvy s plánem, že zajistí vakcíny Sputnik V, s jejich pomocí proočkuje Českou republiku a získá tím voliče pro sociální demokracii. Tak to aspoň svěřil spolustraníkovi, kterého si po předchozím víkendovém sjezdu pozval ve čtvrtek 15. dubna na desátou hodinu dopolední na ministerstvo vnitra," píší Seznamzprávy, které kauzu před pár dny odstartovaly.

Ten samý den se podle portálu konala i schůzka se šéfy tajných služeb, na níž měl šéf ČSSD představit stejný plán. Cestu do Moskvy prý Hamáček plánoval navzdory tomu, že už nějakou dobu věděl, že "za sedm let starými výbuchy zbrojního a muničního skladu ve Vrběticích stojí ruská vojenská rozvědka GRU."

"Já jsem se ho na to ptal a on říkal: Přivezu milion Sputniků a mám to tam všechno domluvený,“ citují Hamáčkova spolustraníka Seznamzprávy. O tom, že by čerstvé informace o zapletení ruských agentů do výbuchů ve Vrběticích ministr vnitra chtěl při vyjednávání využít, ale s kolegou s ČSSD nemluvil.

"To, co já určitě neumím a nemůžu potvrdit, je záležitost těch Vrbětic. Já jsem to nevěděl (že už úřady vědí o účasti Rusů). To nezmiňoval vůbec a neříkal mi k tomu vůbec nic. Tu konstrukci výměnného obchodu, nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal,“ uvedl politik.

Cestou do Moskvy a návratem odtud s vakcínou chtěl podle svědka Hamáček zachránit ČSSD od volebního debaklu. Podle předvolebních průzkumů straně už delší dobu hrozí, že v podzimních volbách vypadne ze Sněmovny.

"Tohle mi vysvětloval: Že strana, která oočkuje národ, má šanci přežít a že on přiveze milion Sputniků a že je to ta záchrana sociální demokracie,“ tvrdí Hamáčkův spolustraník.

Ministr vnitra nicméně už od vypuknutí celé kauzy odmítá, že by chtěl do Moskvy letět za jakýmkoli výměnným obchodem a trvá na tom, že celá cesta do Ruska byla pouze zastíracím manévrem před odhalením, že za výbuchy ve Vrběticích stojí ruští agenti.

Ve středu oznámil, že na novináře Seznamzpráv podá trestní oznámení a na vydavatele civilní žalobu, v níž se bude domáhat odškodnění ve výši 10 milionů korun. Tamější redakce nicméně trvá na tom, že má velmi silné důkazy.

Připomeňte si, jak Jan Hamáček ve středu na nařčení reagoval v reportáži TV Nova: