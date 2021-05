Privilegia pro očkované. Do Německa budou moci jet i bez testu na covid

Uvolněná pravidla nově od neděle budou platit v Německu pro lidi, kteří jsou plně naočkovaní a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a také pro ty, kteří v posledních šesti měsících prodělali onemocnění covid-19 a mají o tom potvrzení. Ve čtvrtek rozvolnění schválila dolní komora spolkového parlamentu, v pátek ho posvětila horní.

Znamená to, že naočkovaní a uzdravení lidé mohou vyrazit na nákupy, do kadeřnictví či zoologické zahrady, aniž by jim zákon ukládal povinnost předložení negativního testu na covid-19. V soukromí se mohou setkávat bez jakéhokoliv omezení, ven mohou jít i po 22. hodině, kdy pro ostatní platí zákaz vycházení, a při cestování jim nehrozí karanténa, pokud se nevracejí z vysoce rizikové země. Sportovat mohou v libovolně velké skupině.

Privilegia pro očkované a uzdravené se týkají i Čechů, kteří do Německa přijedou. Nicméně zatím platí, že až do 12. května je Česká republika prakticky stále rizikovou zemí pro Německo, přestože už oficiálně byla zařazena mezi státy s nízkým rizikem. Do 12. května trvá jakési přechodné období, od tohoto data se posléze cestovní restrikce rozvolní.

Nejenže pak Češi nebudou muset po příjezdu do povinné karantény, ale počítá se také s tím, že nebudou muset předložit negativní výsledek testu, pakliže doloží, že jsou plně naočkovaní, anebo v posledních 180 dnech prodělali covid. Nadále ale bude povinné nosit respirátor a dodržovat hygienická opatření.

Německo uznává pouze vakcíny schválené v Evropské unii. V Česku se jinými vakcínami neočkuje, cizinci naočkovaní například Sputnikem V nebo některou z čínských vakcín by ale měli smůlu. Potvrzení o očkování musí být doloženo v němčině, angličtině, francouzštině, španělštině nebo italštině.

Ostatní lidé budou muset při příjezdu dokládat negativní test. Pro pendlery tato povinnost bude platit jednou týdně, do karantény nemusí. U služebních cest je stanoveno, že povinnost karantény odpadá, pokud je délka pobytu do 5 dnů. Vyžadován je rovněž negativní test a cestovní registrace.

"Pokud počet nových infekcí bude i nadále klesat, budou rychle následovat další kroky," cituje německý zpravodajský web n-tv.de ministryni spravedlnosti Christine Lambrechtovou. To by se mohlo dotknout například restaurací, hospod či hotelů, kterých se ještě rozvolnění netýká.

