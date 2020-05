Přivodila vám karanténa bolest zad? Účinné tipy, jak s ní zatočit!

Bolest zad dokáže pekelně znepříjemnit život. A jak z průzkumů vyplývá, potýká se s ní neuvěřitelných 94 % lidí. Je proto důležité umět si od bolesti účinně ulevit. Jelikož se každodenní sezení za počítačem stalo kvůli práci z domova běžnou záležitostí posledních týdnů, naše záda trpí o to víc. Přiznejme si to, ani zdravý životní styl se většině z nás v karanténě dodržovat nedaří.



Odnáší to ale nejenom záda. Nedostatečný pohyb a nezdravá strava neprospívají ani naší psychice, které už tak dává zabrat samotná nastalá situace. Je přitom vědecky dokázáno, že pravidelná tělesná aktivita pomáhá snížit riziko depresí a stresů. Pohyb také napomáhá zvýšit kvalitu spánku a v neposlední řadě přispívá k větší vyrovnanosti a sebevědomí.



Dospělý člověk by měl cvičit minimálně půl hodiny denně. Samozřejmě vašemu tělu více prospěje, pokud si vyhradíte alespoň hodinu svého času, až poté bude mít totiž pohyb skutečný přínos pro vaše zdraví. Je jasné, že ze začátku pro vás budou namáhavé i jednoduché cviky. Nesmíte to ale hned po prvním pokusu vzdát. Čím častěji se k pohybu donutíte, tím snazší pro vás cvičení každý další den bude.



Jak si ulevit od bolesti?



1. Přestávky! Jednoduchá rada, která vám může od bolesti napomoci. Sedíte-li každý den u počítače nebo televize, jednou za čas vstaňte a jděte se projít. Když už ne ven, projděte se alespoň po bytě a záda si protahujte. Můžete si spojit natažené ruce nad hlavou a pomyslně je vytahovat co nejvíce ke stropu.







2. Dávejte si pozor na rovná záda! Při sezení byste měli mít nohy mírně od sebe přibližně na šířku pánve. Snažte se sedět vzpřímeně a hlavu co nejvíce vytahovat vzhůru. Uleví vám to také od nepříjemné bolesti za krkem.

3. Na chvíli se schovejte před prací! Samozřejmě jenom v rámci protahování. Posuňte si svou židli do prostoru, sedněte si a předkloňte se tak, abyste rukama dosáhli na zem. Pořádně se nadechněte do hrudníku a následně pomalu vydechujte. Až pocítíte úlevu, pomalu se přes kulatá záda vracejte zpět do vzpřímené polohy.

4. Narovnejte svá záda a střídavě se přetáčejte z jedné strany na druhou. Aby se vám podařilo záda pořádně protáhnout, pomůže vám chytit se při přetáčení rukama židle.

5. Lehněte si na zem, záda držte v rovině se zemí a přitáhněte obě kolena k hrudníku. Hlavu následně předkloňte ke kolenům tak, abyste cítili příjemné protažení.

6. Zůstaňte ležet na zemi, ale kolena pokrčte tak, aby byla vaše chodidla na podlaze. Poté střídavě přitahujte rukama zvlášť levé a pravé koleno k hrudníku co nejblíže vám to tělo dovolí.

Každý z těchto cviků zopakujte minimálně 5x na každou stranu.



Kromě výše zmíněných cviků vám může od bolesti zad pomoci také jóga. Na internetu je spousta dostupných videí, které vás po krůčcích navedou k jejímu správnému praktikování. Až to situace povolí, zkuste dát šanci také plavání. Je skvělé nejenom na záda, ale na celkové posílení svalů. Jednou za čas byste si měli dopřát také pořádnou masáž na uvolnění svalstva.



V žádném případě ale při cvičení nechoďte přes bolest. Je třeba na to jít opravdu pomalu a nedat tělu velký zápřah. Většina lidí se také mylně domnívá, že jim od bolesti zad pomůže horká koupel. Je to ale spíše veřejný mýtus, který vám naopak může více uškodit.

Zkuste místo toho sáhnout například po gelu na bolest zad, který je snadno dostupný v lékárnách a poskytne vám příjemnou úlevu. Pokud už jste vyzkoušeli vše a nevíte si s bolestí rady, obraťte se na odborníky a situaci nepodceňujte.