Pro lidi platné pokyny, pro Babiše cár papíru. Premiér do karantény nepůjde

Premiér Andrej Babiš nemusí jít do karantény potom, co se potvrdila nákaza koronavirem u vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthy. Údajně kvůli tomu, že podstoupil už i druhou dávku očkování. Ostatním, kteří byli s nakaženou v kontaktu, byla nařízena karanténa v souladu s metodickým pokynem Ministerstva zdravotnictví.

Do karantény by však měl nastoupit i premiér Andrej Babiš, který byl s dotyčnou v kontaktu. Podle metodického pokynu, který vydala hlavní hygienička Jarmila Rážová, musí do karantény nastoupit i lidé, kteří už jsou očkovaní proti onemocnění covid-19. V metodickém pokynu se doslovně píše: “Karanténa se u osob očkovaných proti covid-19 nařizuje. Tento postup není v souladu s postupem, který je aplikován u osob po onemocnění covid-19, kdy během 90 dnů není karanténa požadována."

Vedoucí úřadu doprovázela Babiše minulý pátek na cestě do Maďarska. První příznaky pak pocítila v pondělí. Není to přitom poprvé, co premiér do karantény nastoupit nemusel. V září, po kontaktu s tehdy pozitivní hlavní hygieničkou Rážovou, odmítl nastoupit do karantény s tím, že "místnost měla vysoké stropy“, a že všude nosí respirátor FFP2.

Premiér se nechal očkovat první dávkou 27. prosince jako první člověk v České republice. Druhou dávku potom obdržel 24. ledna. Babiš tentokrát proto argumentoval tím, že od podání druhé dávky uplynul více než týden.

Jak probíhalo jednání Sněmovny o prodloužení nouzového stavu, se podívejte v reportáži TV Nova: