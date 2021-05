Pro naději, že bude líp. Zdravotníci z Plzně natočili dojemné taneční video

Lidé po celém světě, kteří byli zasažení koronavirovou krizí, tančí na píseň Jerusalema. Na tento hit od umělce Master KG už tančili policisté, zdravotníci, umělci, nebo také zaměstnanci aerolinek či lidé z domovů důchodců. Proti stresu a vyčerpání z pandemie se lidé snaží totiž bojovat tímto netradičním způsobem.

Také zdravotníci z Fakultní nemocnice Plzeň se k tomu přidali. "Všichni byli během pandemie skvělý tým a nyní se mohli konečně spojit kvůli něčemu radostnějšímu. A je to znát," píše nemocnice na svém facebookovém profilu. V tomto tanečním klipu tancuje bezmála 64 zdravotníků z celé nemocnice.

Video mělo velký ohlas i na sociálních sítích. Lidé zdravotníky podporují a děkují jim, že jsou v tom s nimi. "Je úžasné, jakou práci odvádíte. Je fajn vidět, že i přesto peklo, kterým jste si museli projít, máte stále elán. Díky," píše například paní Renáta.

Najdou se ale také názory, že když mají zdravotníci čas na takové věci, jistě na tom nejsou tak špatně. Nemocnice ale jasně deklaruje, že trénovali před a po náročných směnách, či doma ve svém volném čase s rodinami i partnery.

Myšlenka zapojit se do celosvětové výzvy, která vyjadřuje sounáležitost v boji proti koronavirové pandemii, oslovila lékařku FN Plzeň Evu Boháčovou, která říká: "S tímto nápadem přišla moje sestra a trošku mne do toho postrčil i můj manžel a děti. Když jsem viděla různá videa z jiných nemocnic, byla jsem přesvědčená, že lidem v naší FN by se tato akce líbila také."

Začala proto oslovovat své kolegy. Původní skupinka 15 zdravotníků se během pár hodin rozrostla na 64 a zájemců bylo prý mnohem více. "Tanec jsme nacvičovali po skupinkách v rámci pracovní pauzy nebo doma. Někteří si tak společně se svými nejbližšími zpříjemnili několik večerů. Bylo vidět, jak moc je to baví a jak tohle zpestření onoho příšerného korona-období přivítali," popisuje lékařka.

"Nakoplo je to a jsou vděční, že se děje i něco jiného, hezkého. S natáčením a střihem pomohli můj syn, kolegové, kolegyně a jejich známí. Všichni to pro nás udělali zdarma. A my jsme za to moc vděční. Doufám, že náš taneční spot osloví nejen zaměstnance FN Plzeň, ale i širokou veřejnost. Dali jsme do něj srdce, hodně radosti a naději, že bude lépe," zakončila Boháčová.