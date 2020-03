Pro nákup léků z e-shopu platí přísná pravidla. Na tohle si dejte pozor!

Přestože se může zdát, že léky jsou zboží jako každé jiné, není tomu tak. Zákon o léčivech stanovuje podmínky, které zahrnují i pravidla jejich výdeje v lékárně a mimo ni.

Především je nutné vědět, že léky může v e-shopech prodávat pouze schválená "kamenná" lékárna, které tento způsob výdeje povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). "Seznam všech takových lékáren je zveřejněn v databázi na webových stránkách www.sukl.cz," upozorňuje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

"Navíc e-shop lékárny musí mít přímo na svých webových stránkách umístěno speciální logo. Po kliknutí na něj dojde k přesměrování na stránky SÚKL, kde se zákazník dozví, zda bylo ověření lékárny úspěšné a zda je tedy nákup bezpečný a v souladu se zákonem,“ dodala Hekšová.

Tyto lékárny pak musí splnit řadu povinností. V e-shopech například mohou nabízet pouze volně prodejné léky, které jsou registrované v České republice. Jedná se o léky, které může člověk použít při samoléčbě, mají nízké riziko nežádoucích účinků a nízkou toxicitu.

Dále musí pacientovi dodat léky způsobem, který zajistí zachování jejich jakosti. "Objednávku musí pacientovi odeslat do 48 hodin od přijetí, a to tak, aby byly léky doručeny nejpozději do tří dnů," vysvětluje Hekšová.

Léky na předpis v e-shopu nikdy nekupujte, jakákoliv jejich nabídka mimo kamennou lékárnu je nezákonná. Kdybyste někde na internetu objevili nabídku například antibiotik nebo jiných léčiv, které jsou výhradně na lékařský předpis, ohrožujete své zdraví.

Přestože je lék může být registrovaný, prodává ho člověk, který k tomu nemá oprávnění. Není tam záruka jakosti a účinnosti. Lék může být například prošlý nebo špatně skladovaný. Nelegálně se léky prodávají například na různých internetových fórech a diskuzích.

Obzvlášť velkým rizikem je objednávání léků na předpis ze třetích zemí, zpravidla se totiž jedná o padělky. Není tedy vůbec jisté, zda v nich je potřebná účinná látka, případně v jakém množství. Tyto přípravky navíc obsahují i další přídavné látky, které mohou být zdraví nebezpečné.