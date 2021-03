Pro očkování u praktiků systém rezervací nepoužívejte. Postup je jiný

Od 1. března se do očkování zapojují praktičtí lékaři. Pokud se ale člověk zaregistruje v Centrálním rezervačním systému, nemůže být naočkován praktikem, musí do očkovacího centra. Abyste mohli dostat vakcínu v ordinaci, musíte oslovit přímo svého lékaře.

V pondělí 1. března se spustil Centrální rezervační systém pro lidi starší 70 let, kteří se nyní mohou registrovat k očkování. Očkovat nově bude moci více než čtyři tisíce praktických lékařů, kteří se v pondělí připojili do registračního systému.

Přes Centrálního rezervační systém se nicméně na očkování k praktickému lékaři přihlásit nelze. Registrace totiž automaticky znamená, že se daný jedinec musí nechat naočkovat v očkovacím centru. K praktickému lékaři si pro vakcínu zajít nemůže. Pokud se chce nechat naočkovat u svého lékaře, musí se ozvat přímo jemu a nepřihlašuje se do Centrálního rezervačního systému. Praktik už ho zaregistruje sám.

Když si to člověk rozmyslí, tak může své rozhodnutí jednoduše změnit a zaregistrovat se v Centrálním rezervačním systému. Opačně to ale tak snadno nelze. Když už je v systému přihlášený, ale chtěl by na očkování ke svému lékaři, musí zrušit původní rezervaci. To lze učinit pouze složitým způsobem telefonicky na lince rezervačního systému.

Registrační systém tedy slouží praktickým lékařům k tomu, aby do něj mohli nahlížet a mít přehled o očkování svých pacientů, Centrální rezervační systém slouží lidem k rezervacím do očkovacích center.

Zájemci se mohou praktickým lékařům hlásit do seznamu už nyní. "Bohužel nadále trvá situace, kdy jsme plně připravení očkovat proti covidu, nemáme ale vakcíny," informuje na svých webových stránkách praktická lékařka Helena Sedláková.

Pokračuje tak stav, na který upozorňoval předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka už před týdnem. "V tuto chvíli je nutné říci, že všichni praktičtí lékaři rozhodně nebudou od 1. března očkovat a je zřejmé, že rozhodně všichni nebudou mít k tomuto datu ani k dispozici vakcíny," napsal. V pondělí však informoval o tom, že některé ordinace už vakcíny dostaly.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje důležitost pomoci praktických lékařů. "Zapojení praktických lékařů je krokem, kterým se násobně zvýší počet očkovacích míst a také počet termínů, které bude možné pro očkování využít. Výsledkem tak bude proočkování vyššího počtu osob v kratším čase, než tomu bylo dosud," nechal se na konci minulého týdne slyšel ministr Jan Blatný (za ANO).

O víkendu odstartovala také registrace pedagogů k očkování. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: