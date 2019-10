Pro poštu nově pracují vězni! Zásilky třídí i vrazi, vydělávají si na dluhy

Česká pošta začala zaměstnávat vězně. Už nedávno avizovala snížení stavu svých zaměstnanců o sedm tisíc. Nahradí je automatizací a tam, kde to nejde, právě prací vězňů. Ve Stráži pod Ralskem ve čtvrtek začalo 20 vězňů třídit zásilky - speciálně ty, které přicházejí z Číny.

Celý postup je složitý, ale prý se vyplatí. Řidič České pošty, který přiváží pytle zásilek, musí nejdříve projít osobní prohlídkou. Vězni poté pytle přenášejí do výtahu. A v hale projde přísnou kontrolou každý z nich. "Je to 160 pytlů denně," popsal generální ředitel České pošty Roman Knap.

"Scannery sledují, jestli tam není zásilka drog, zbraně a podobně," doplnil Knap. "Myslíme na to, aby se jakákoliv útočná zbraň do věznic nemohla dostat," potvrdil generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal.

Do Česka každý měsíc přichází pět milionů zásilek z Číny, jejich štítky jsou většinou nečitelné. "To vám žádný třídící stroj automaticky nepřečte, musí se to dělat ručně," vysvětlil Knap.

Ve věznici ve Stráži pod Ralskem třídí zásilky zhruba 20členná skupina vězňů. Denně jim rukama projde až 33 tisíc zásilek. Do práce jsou zařazováni vězni, kteří spáchali těžké činy a nemohou pracovat mimo věznici, třeba i vrazi. "Zájem je poměrně veliký," uvedl Dohnal.

"Vydělám si asi 5,5 tisíce měsíčně. Něco nám jde na kapesné, ale splácíme z toho taky dluhy," přiznal vězeň Tomáš Macháček. "Mám dluhy z trestné činnosti, které splácím. Zbývá mi dlouho a nechci o tom mluvit. Tady ten čas ubíhá velice rychle," doplnil další odsouzený Pavel Koblížek.

Většina z těchto vězňů nikdy nepracovala. Až získají pracovní návyky, pošta je zaměstná. "Budeme mít zájem, aby u nás pokračovali," souhlasil Knap. "Mají mnohem významnější šance se dostat na podmínečné propuštění," doplnil Dohnal.

Že by se v budoucnu mohl u vašich dveří objevit vězeň, který by nesl důchod či zásilku, ale podle ředitele České pošty nehrozí. Po bělušické a strážské věznici chce pošta vozit zásilky i do ostatních věznic v Česku.