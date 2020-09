Pro restaurace nejsou stravenky výhodné. Bez nich jim ale hrozí zánik

V poslanecké sněmovně je návrh na změnu zákona, která by znamenala revoluci v systému stravenek. Nově by si mohli zaměstnanci vybrat, zda chtějí peníze, nebo stravenky. Návrh kritizují někteří restauratéři a společnosti, které stravenky vydávají. Podle nich může změna ohrozit restaurace.

Majitelka jídelny v centru Brna Iva Pospíšilová po každém obědě počítá hromadu stravenek, kterou dostane od zákazníků. Má v ní až polovinu tržby. "Nějakých patnáct tisíc denně. Musím to střádat, počítat, pak to musím odnést," vysvětluje.

Navíc musí čekat, než jí firma stravenky proplatí a za to vše jí ještě strhne tučnou provizi. Restauratéři musejí stravenky přijímat, aby nepřicházeli o zákazníky, ale zároveň přiznávají, že takové platby jsou pro ně velmi nevýhodné - stravenkové firmy si berou až sedmiprocentní provizi.

V restauraci poblíž kancelářských prostor platí během oběda stravenkami devadesát procent zákazníků. "Nebýt těch stravenek, tak myslím, že lidi nepřijdou na oběd. Takže pokud dají lidem peníze, myslím, že lidi přestanou chodit," tvrdí provozovatel restaurace Petr Erin Kováč.

Sněmovní návrh počítá s tím, že zaměstnavatel by mohl místo stravenek přidat zaměstnanci na výplatě takzvaný stravenkový paušál, který by měl stejné daňové zvýhodnění.

Většina zaměstnanců by místo stravenek brala raději peníze. Výzkumy ale potvrzují, že lidé se stravenkami chodí na obědy až třikrát častěji. Pokud by dostali peníze, tak jen pět a půl procenta z nich by je utratilo za obědy.

Provozovatelé restaurací a jídelen se teď rozdělili na dvě skupiny. Jedni podepisují petice pro zachování, druzí se těší až nenáviděné stravenky konečně zmizí.

Ministryně financí chce změnu od příštího roku a podle jejího návrhu bude záležet jen na zaměstnavatelích, jestli stravenky ve firmě nechají. Sněmovna má ve druhém čtení návrh projednávat za dva týdny.