Pro Trumpa Biden není soupeř. "Opustím USA, pokud vyhraje," řekl

Trump tvrdí, že se cítí pod tlakem kvůli tomu, že proti němu stojí "nejhorší kandidát na prezidenta v historii". "Dokážete si představit, že bych prohrál? Celý můj život, co bych asi tak dělal? Nebudu se cítit dobře, možná i opustím zemi, nevím," prohlásil v žertu.

Pobavil tím své oddané voliče, kteří se účastnili jeho předvolebního mítinku v Maconu v americké Georgii. Podle nejnovějších průzkumů by se však klidně mohl začít chystat do exilu. Za Bidenem totiž zaostává o zhruba 10 procentních bodů, informuje DailyMail.

Demokratický kandidát má našlápnuto k vítězství dokonce i v Texasu, který obvykle patří republikánům. V předešlých prezidentských volbách však také na procentní body vítězila Hillary Clintonová a Trump přesto vyhrál.

K Trumpovu prohlášení řekly své i rockové hudební ikony Bruce Springsteen a Tommy Lee. Oba přísahali, že pokud bude Donald Trump znovu zvolen prezidentem, odstěhují se z Ameriky.

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh