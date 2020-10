Problém! Koronavirus se rychle šíří mezi seniory, ukazují data

Zatímco v září bylo mezi nakaženými 10,1 % lidí nad 65 let a 4,3 % lidí nad 75 let, v říjnu se podíl zvedl na 14 % pro skupinu nad 65 let a na 6,5 % pro skupinu nad 75 let.



Vyjádřeno v číslech to dělá téměř 30 tisíc nakažených seniorů v období od 1. do 24. října. Za celé září bylo nakaženo 4650 seniorů. V období od března do 31. srpna jich bylo 3 425.



Data Ústavu zdravotnických informací a statistiky odhalují ještě další nebezpečný trend. Nákaza totiž proniká do zařízení sociálních služeb. Během října bylo prokázáno již 2898 nakažených v těchto zařízení. V září jich bylo 965. Nejvíce se nemoc šíří v zařízeních ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Naopak nejlépe se daří chránit lidi v Pardubickém kraji, kde nákaza pronikla jen do dvou zařízení.