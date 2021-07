Problémy na hranicích Chorvatska! Lidé stojí v kolonách i hodinu a půl

Hlavní prázdniny začaly a mnoho Čechů směřuje tradičně do Chorvatska. I ti, co vyrazili až po víkendu, aby se vyhnuli největšímu náporu, si v pondělí na chorvatských hranicích se Slovinskem postojí v dlouhých kolonách.

I přesto, že po světě stále platí bezpečnostní opatření, která mají pomoci v boji s koronavirem, lidé vyráží na dovolenou do zahraničí. Mnoho Čechů tradičně míří na dovolenou do Chorvatska.

Někteří, aby se vyhnuli náporu, který provází začátek letních prázdnin, vyrazili až po víkendu, i tak se ale museli obrnit trpělivostí. Na chorvatských hranicích se Slovinskem se totiž tvořily i v pondělí dlouhé kolony.

Reportér TV Nova, který se vracel z Chorvatska přes přechod Macelj, si počkal na hranicích přibližně půl hodiny, situace v opačném směru je ale horší.

Podle portálu Chorvatského autoklubu si lidé při vstupu do země počkají na přechodu Macejl – Gruškovje až hodinu a půl. Na přechodu Bregana – Obrežje je to pak kolem hodiny, stejně je tomu na přechodu Rupa – Jelšane. Na přechodu Plovanija – Sečovje zabere čekání v kolonách do půl hodiny.

Kaštel – Dragonja je podle autoklubu bez kolon, na přechodu Pasjak – Starod se čeká 30 minut. Dlouhé kolony se tvoří také na přechodu Mursko Središće – Petišovci, osobní auta si počkají přibližně hodinu a půl.

Kolony se tvoří i na hraničních přechodech mezi Chorvatskem a Maďarskem. Při příjezdu do Chorvatska si lidé na přechodu Goričan – Letenje počkají od 30 minut do hodiny.

Výjezd z Chorvatska je o něco klidnější, i tak by se ale řidiči měli připravit na silný provoz a občasné kolony.