Problémy s bezkontaktní platbou jsou tu! Mají ale jednoduché řešení

V sobotu vstoupilo v platnost unijní nařízení upravující směrnici PSD2, které mění pravidla pro ověřování platebních karet. Lidé mohou mít podle České národní banky problém při bezkontaktních platbách v kamenných obchodech. Na jiné podmínky narazí také při platbě přes internet.





Bezkontaktní platby v obchodě

Směrnice nově zastropuje počet bezkontaktních plateb, které lze provést bez zadání PIN kódu. Takových plateb bude možné po sobě provést šest, případně méně, pokud celkový součet přesáhne 150 eur, což je asi 3800 korun.

Pokud tedy budete zrovna platit za nákup, který je šestou bezkontaktní platbou za sebou, může se vám stát, že terminál platbu zamítne. A to i přesto, že bude nákup stát do 500 korun. Podle prodejců bude stačit, když pokladní znovu zadá platbu a zákazník vloží do terminálu kartu a vyťuká PIN.

Společnost Global Payments, která v Česku provozuje více než polovinu platebních terminálů, odmítá, že by terminál mohl transakci zablokovat. "S přechodem na požadavky PSD2 je nicméně možné, že některé bezkontaktní platby neproběhnou," uvedla společnost v prohlášení.





Reportáž TV Nova:

Oproti informacím ČNB ale Global Payments tvrdí, že bezkontaktní terminály, které ani nemají klávesnici pro zadání PINu, budou fungovat bez problémů. Týká se to například terminálů v MHD, pomocí kterých mohou cestující zakoupit lístek.

Potíže by neměly být ani s bezkontaktními platbami, které budete chtít provést kartou nahranou v mobilu, chytrých hodinkách nebo jiných zařízeních.

Platby přes internet

Nová pravidla platí také pro internetové bankovnictví a on-line platby. Nově se bude muset zákazník ověřovat "dvoufaktorově". V praxi to znamená, že pokud si budete chtít koupit třeba šaty z e-shopu, budete muset kromě ověřovací SMS zadat například ještě heslo k účtu, nebo otisk prstu.

Při takových platbách se bude totiž ověřovat identita kombinací alespoň dvou bezpečnostních prvků z různých kategorií:

1. znalost (to, co ví pouze uživatel) – např. heslo či PIN

2. držení (to, co drží pouze uživatel) – např. zaslání ověřovací SMS

3. inherence (to, čím uživatel je) – biometrické prvky jako např. otisk prstu či scan oka

Reportáž TV Nova: