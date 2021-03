Proboření ledu v Žamberku dopadlo tragicky. Jeden z chlapců zemřel

Úmrtí jednoho z chlapců, pod kterými se ve čtvrtek probořil na žamberském rybníce led, redakci TN.cz potvrdila policejní mluvčí Markéta Janovská. "Více informací ale vzhledem k věku uvádět nebudeme," dodala.

Odmítla se vyjádřit i ke zdravotnímu stavu ostatních dětí, které byly také na rybníce. "Vzhledem ke stavu a věku těch dětí to vůbec nebudeme komentovat," uvedla. V nemocnicích skončilo celkem pět dětí. Dvě dívky, které se dokázaly samy dostat z vody ven a běžely pro pomoc, a tři chlapci ve věku 11, 10 a 8 let, kteří zůstali pod ledem.

Z vody je vytáhli hasiči a policisté. "Když se policisté dostali k díře, spolu s hasiči viděli pod ledem dvě děti, které chtěli vytáhnout z vody. Nicméně led se prolomil i pod kolegou a ten skončil také ve vodě. Po nějaké době jedno z dětí policista s hasičem vytáhli ven. Druhé se snažili vytáhnout hasiči za pomocí člunu. Po nějaké době byl z vody vytažen i třetí z chlapců," popsala zásah Janovská.

Na břehu jim záchranáři poskytli potřebnou pomoc, posléze byli všichni tři chlapci letecky přepraveni do nemocnic. "Dál se tím zabýváme, prověřujeme veškeré okolnosti té nešťastné události. To je jediné, co se k tomu teď dá říct," sdělila Janovská.

Více informací ke čtvrteční události se dozvíte v reportáži TV Nova: