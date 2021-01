Proč a jak se změnil PES? Řekne ministr zdravotnictví Jan Blatný

Na zdravé jedince se s očkováním dostane nejdříve až v létě. Zásadní role se mají zhostit kraje, přičemž ale někde panují obavy, zda organizace očkování bude tak jednoduchá, jak předpokládá strategie očkování ministerstva zdravotnictví.

Proč s hejtmany vláda lépe nekomunikovala, když v očkovací strategii státu mají kraje stěžejní úlohu? Proč se představitelé krajů dozvídají důležité informace až z médií? A jak obtížné pro ně bude shánět mezi zdravotníky ty, kteří se nad rámec své práce chopí očkování populace?

„Budeme žádat o spolupráci praktické lékaře, pediatry, ale toto všechno mělo být připraveno na státní úrovni, jednotně. Lékaři hlavně měli být motivováni, aby se do očkování zapojili,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN).

Jak se bude vyvíjet epidemie v dalších týdnech? Hrozí nám zpřísnění restriktivních opatření?

