Proč chtít fotovoltaiku raději od specialistů?

Jednoduše proto, že fotovoltaika není jen pár panelů na střeše. Domácí solární elektrárna je zařízení, které vám může významně ulehčit život, snížit poplatky za energie a zvýšit hodnotu bydlení. Možná si při pohledu na ceny fotovoltaik říkáte „Proč bych si měl koupit drahou elektrárnu, když jsme národ kutilů a můžeme si jednoduše objednat levné panely na internetu?“ Dobrý dodavatel fotovoltaiky toho pro vás udělá mnohem víc než běžný domácí kutil.

Lidé si často pod pojmem fotovoltaická elektrárna představí jen solární panely. Elektrárna se ale skládá z dalších neméně důležitých částí a aby všechno správně fungovalo, je třeba pořídit kvalitní komponenty, propojit je a dobře nainstalovat. To vyžaduje práci týmu, ve kterém je někdo, kdo udělá projekt, elektrikář a montér/střechař. Tomu všemu ještě mělo předcházet to, že se s vámi spojí odborník, vyptá se vás, co si od elektrárny slibujete a pak zjistí, jestli je reálné vaše požadavky splnit. Zde najdete všechny komponenty a detailní popis prací na fotovoltaice Když si pořídíte solární elektrárnu od dobrého dodavatele, nemusíte nic řešit. Víte, že bude z kvalitních komponent, že ji zapojí proškolení odborníci, že vás s ní naučí pracovat, že budete mít na všechno včetně práce záruky a že vám firma i nadále bude poskytovat servis.Pokud se vám chce investovat čas do hledání vhodných levných komponent na internetu a čekat měsíce, než dorazí, je to v pořádku. Jestli si troufáte vše zapojit, směle do toho. Pokud budete elektrárnu zapojovat do sítě, musíte s ní absolvovat revizi, aby se zjistilo, že elektrárna splňuje technické a bezpečnostní normy a je tudíž bezpečné, aby zapojená byla. Musíte také počítat s tím, že na levné komponenty neznámých značek je velmi těžké získat servis a pokud přijdou poškozené, pravděpodobně se nedočkáte kladného vyřízení reklamace atd.Jestli rozumíte práci elektrikáře, sortimentu dostupných komponent a máte dost času, není důvod, proč byste si nemohli sami sestavit svou vlastní solární elektrárnu. Ale jestli chcete kvalitní fotovoltaiku udělanou přesně na míru potřebám vaší domácnosti, o kterou se nebudete muset starat, pořiďte si ji raději od firmy, která se slunečními elektrárnami zabývá profesionálně.