"Proč děti neodvedla?" Lidé kritizují matku za pořízení drsného videa

Video z policejního zásahu na Mělnicku vyvolalo silné reakce. Renáta natáčela, jak policie zadržela jejího muže. Podle veřejnosti ale měla spíše odvést děti, které všemu přihlížely. Žena řekla, jaký je zdravotní stav jejího muže a popsala, co události předcházelo.

"Manžel stál u auta a navigoval syna a jeho kamaráda k našemu autu. Stál sice v silnici, ale bylo to vinobraní, všichni chodili po silnici," popsala Renáta, která seděla v autě, když si všimla, že její muž mluví s policisty. "Netušila jsem, že se něco takového seběhne. Myslela jsem si, že natočím jen hádku," popsala.

"Bohužel v tu chvíli tam právě přiběhly i děti, které můj muž navigoval. Další syn seděl v autě. Jeho pláč jde taky slyšet na videu," popsala Renáta. Muž skončil se zlomeným nosem v nemocnici. "Dva dny ho bolela hlava a měl oteklé oko od pepřového spreje. Až na ten zlomený nos je v pořádku" dodala.

Verze policie se liší. "Muž se pohyboval po silnici a neuposlechl výzvy policistů, aby z ní odešel. Použili proto hmaty a chvaty," sdělila pro TN.cz policejní mluvčí Michaela Richterová.

Muž podle Renáty podal na policisty trestní oznámení. Přes 2000 čtenářů TN.cz hlasovalo v anketě u článku, že byl zákrok policistů přiměřený. Dalších 750 hlasovalo, že byl zásah příliš brutální. Video také vyvolalo bouřlivé diskuze. Lidem nejvíce vadila přítomnost dětí, a že jsou "venku tak pozdě".

"Přítomnosti dětí měla zabránit máma. Chlapovi stačilo poslechnout, zdržet se nadávek a byl by klid," řekla Jana. "Matka měla zabránit tomu, aby děti byly přítomny incidentu, a ne dát přednost natáčení," reagovala na video Růžena. Jako vzor dítěte, nazývat policisty kašpar, je podle mě přes čáru," dodal Jan.

"Neuposlechl výzvě, dobře mu tak. Mamince bych dala pár facek, že raději měla v ruce mobil, než aby vzala své děti stranou a uklidnila je. Navíc by ty děti v tolik hodin měly už být doma po večeři v pelechu. Za mě se policisté zachovali tak, jak měli, rodiče rozhodně ne," myslí si Hana.

"Upřímně pochybuju, že kdyby se nic nestalo a uposlechl výzvu, tak to nemuselo zajít tak daleko," myslí si Diana. "Na záznamu jde vidět, jak policista napadl první pána, který měl ruce u těla, zákrok byl nepřiměřený. Policisté si opět honili ego," reagoval Mirek.

Někteří lidé se ale mladé rodiny zastali. "Policisté si v dnešní době dovolují, oni si myslí, že když mají uniformu a zbraň, tak jsou lordi," napsala Jolana. "Zajímalo by mě, co tak hrozné udělal, že tak jednali. Takhle by měli jednat jinde," napsal Standa.