Proč je ING Konto nejlepším spořícím účtem na trhu

Obchodní podmínky totiž musí být klíčovým parametrem při výběru produktu, který si k zhodnocování vašich peněz vyberete. Pořád platí: nejdřív číst, potom podepisovat, abyste jako klienti nenaráželi na zbytečná omezení. Proto se vyplatí vždy předem prozkoumat několik zásadních ukazatelů, které odhalí o jak férovou nabídku ve skutečnosti jde.



Které ukazatele to jsou? A jak v nich vyniká právě spořicí konto od ING?



1. Není jen pro nové klienty*, ale i pro ty stávající

2. Vysoký limit na cílovou částku 300 000 Kč

3. Výhodné úročení 2 % p. a. na půl roku

4. Peníze kdykoli k dispozici

5. Zcela bez poplatků



Pojďme se na ně podívat podrobněji…



Nabídku na spořicí účet je potřeba opravdu prozkoumat podrobněji, nestačí prostě porovnat úrokovou sazbu. Vyšší úrok může být znevážen řadami jiných parametrů. Někdy nabídku nemůžete ani využít, pokud nemáte jiné produkty, nebo se vás naopak netýká, protože už klientem banky jste a nová nabídka platí jen pro nové klienty. A přichází další a další měřítka – délka spoření, po kterou je možné úspory zhodnocovat, limity na celkovou částku, kterou může klient vložit měsíčně. V neposlední řadě často nelze s prostředky na účtu volně nakládat, nebo se musí platit za manipulaci s úsporami nejrůznější poplatky.



Spořicí účet ING Konto nástrahám odolá

A jak se těmto omezením vyhnete s ING Bank? Velmi snadno, protože se jedná o skutečně férovou nabídku. Výhodná 2% p.a. úroková sazba na půl roku je u tohoto spořicího účtu doplněna absolutní volností a flexibilitou. Předně je tento spořicí účet určen pro stávající i nové* zákazníky, kteří nemusí mít zakoupený od ING Bank žádný jiný produkt. Volnost najdete jak v celkovém množství, tak v nakládání s úsporami – měsíčně můžete zvýhodněnú sazbu získat až na 300 tisíc Kč, což se může hodit, pokud chcete přesouvat větší úspory z méně výhodného konta. Přirozeně s nimi můžete zcela volně, bez poplatků či pokut neustále nakládat. Díky těmto parametrům se jedná o skutečně chytré spoření s jedním z nejlepších výnosů na trhu.



Do aktuální kampaně Chytřejší spoření se lze zapojit kdykoliv během jejího trvání. On-line založení a provoz spořícího konta je zcela bez poplatků, včetně jeho zrušení. Podmínkou pro zúročení sazbou 2,0 % p. a. je, aby byl zůstatek na kontu rovný nebo vyšší než zůstatek k 31. 1. 2019. Na tuto zvýhodněnou sazbu vznikne nárok už od prvního dne následujícího měsíce. Bonusový úrok je vždy do 10 pracovních dnů po konci měsíce připisován na ING Konto. Zhodnocená částka je klientům i nadále plně k dispozici a můžou ji tedy kdykoliv vybrat.



*Z technických důvodů bohužel není možné založit ING Konto klientům, kteří si v minulosti účet zrušili.