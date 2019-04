Proč katedrála vzplanula? Příčinu požáru hledají vyšetřovatelé

Požár jedné z nejvíce navštěvovaných křesťanských staveb světa pouhých pár dní před Velikonocemi okamžitě rozvířil diskuze o tom, zda za činem nestojí teroristé. To ale vyšetřovatelé prakticky hned vyloučili. Podle posledních informací šlo o nehodu. Vyšetřování zahájil oficiálně státní zástupce už v pondělí. V úterý začaly výslechy těch, kteří na rekonstrukci pracovali.

Zkáza, kterou živel na jednom z nejproslavenějších skvostů gotické architektury napáchal, je nepředstavitelná. Viníka se teď snaží vypátrat tým francouzských vyšetřovatelů. Od úterního rána dohlížejí na bezpečnost v okolí místa požáru hasiči, policisté, stavaři a další odborníci. Zkoumají statiku stavby i přesný rozsah škod.

"Práce, jejichž cílem je zabezpečit interiér katedrály Notre-Dame, potrvají přibližně 48 hodin. Velká část budovy nebyla poškozena, více informací má ministerstvo kultury," uvedl náměstek ministra vnitra Laurent Nuňez.

Na otázku proč katedrálu zachvátily plameny, ale zatím přesnou odpověď nikdo nemá. Tím nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že hořet začalo kvůli rekonstrukci kostelní věže.

To, že požár nebyl založen úmyslně, bylo jasné už včera večer, přesto se na internetu začaly rojit spekulace o tom, že za vším jsou islámští radikálové. Několik kapek oleje do ohně přililo i vedení německé krajně pravicové strany AFD, které incident dává do souvislosti s údajně rostoucí nesnášenlivostí vůči katolické církvi v Evropě i s minulými útoky vůči křesťanům ve Francii.

Vyšetřování příčin požáru nebude snadné. Důkazy totiž mohly, stejně jako dřevěnou konstrukci katedrály, zničit plameny.

Experti ale mají i další úkol - zjistit, jak staletý architektonický skvost zachovat pro další generace. Výrazně poškozená je konstrukce chrámu a téměř úplně je zničený krov, jehož část pocházela ze 13. století. Zřítila se i část klenby. Interiér poškodil i kouř a voda během hašení.