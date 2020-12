Proč není žádná vakcína 100% účinná? Odborníci odhalili důvod

Celý svět netrpělivě čeká na vakcínu proti koronaviru. V listopadu informovaly hned tři firmy o svých očkovacích látkách. Jejich účinnost dosahuje až 95 %. Ani jeden z farmaceutických gigantů ale neposkytuje 100% úspěšnou vakcínu, což by mohlo mnohé zneklidňovat. Podle odborníků je to však v pořádku, protože není možné dosáhnout maximálního účinku.

"Až devadesátiprocentní účinnost vakcíny je pozoruhodně vysoká,“ hodnotí úspěch lékař Andrew Preston z britské univerzity. Podle něj to znamená, že sedm až devět lidí z deseti očkovaných by se koronavirem nenakazilo ani v případě, že by mu byli přímo vystaveni, píše Daily Mail.

Mohlo by se však zdát velmi znepokojivé, že očkování nám neposkytne stoprocentní ochranu. "Při vývoji vakcíny se uskutečňují klinické zkoušky, aby se zjistilo, zda je látka účinná a pokud ano, tak jak dobrá vlastně je,“ vysvětluje profesor virologie Will Irving.

Vakcíny se testují tak, že jedné skupině lidí lékaři podávají očkovací látku a druhé zase placebo. "Poté spočítáte počet případů onemocnění v každé skupině za určité období. Pokud máte 25 nemocných u naočkovaných lidí a 50 infikovaných u těch, kteří požívali placebo, je vakcína na 50 % účinná,“ popisuje Irving.

Přestože cílem odborníků je snaha o 100% účinnou vakcínu, je prakticky nemožné toho dosáhnout. Důvodem je samotný lidský imunitní systém. "Existuje velké množství variací v imunitě na to, aby byla jakákoliv očkovací látka stoprocentně účinná,“ objasnil Preston.

Dokonce i u jednoho člověka se schopnost jeho imunitního systému reagovat na infekce a viry mění po celý život. Čím je dotyčný starší, tím více jeho imunita slábne a očkovací látky u něj zabírají daleko méně.

V listopadu informovaly hned tři firmy o účinnosti jejich vakcíny proti koronaviru. Očkovací látka společnosti AstraZeneca, je účinná na 90 %, stejně je na tom také vakcína firmy Pfizer. Nejvíce úspěšná je látka společnosti Moderna s 95 % účinností.

Přestože ani jedna z vakcín nedosahuje 100% účinku, jde podle odborníků i tak o velmi vysoká čísla. Průměrná účinnost vakcín proti chřipce je totiž 50 %.

Většina států vidí ve vakcíně proti koronaviru naději. Více se dozvíte v následující reportáži: