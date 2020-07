Proč se zřítila slovenská stíhačka? Závěr vyšetřování je překvapivý!

Když se zřítí stíhačka nebo v podstatě jakékoli jiné letadlo, bývají běžnými příčinami technické závady nebo selhání posádky. Ne tak v případě loňského pádu slovenského migu-29. Vyšetřování totiž odhalilo, že kamenem úrazu bylo v tomto případě to, že bojovému letounu došlo palivo.

Ani neschopnost pilota, ani špatný technický stav - slovenský ministr obrany Jaroslav Naď oznámil, že za pádem vojenského letounu loni na konci září stály dva jiné faktory - špatné počasí a především to, že migu došlo palivo.

"Pilot měl všechny informace, které mít měl. Stroj byl plně naložený municí a chtěl se vrátit domů. Měl na výběr risknout to a letadlo by v Bratislavě spadlo do obytné zóny. Anebo se rozhodnout tak, jak sde rozhodl. Našel neobydlené místo a bezpečně se, při plném vědomí, katapultoval," cituje Nadě portál tvnoviny.sk.

Z letiště Sliač odstartovaly loni 28. září dvě stíhačky, v obou seděli zkušení piloti. Cvičný let ovšem zkomplikovalo počasí, náhle se udělala hustá mlha.

Letouny proto dostaly rozkaz k návratu. Jednomu migu se napodruhé podařilo přistát, ten druhý zamířil na přistání do Bratislavy. Jenže mu došlo palivo a pilot se tak musel katapultovat. Letadlo spadlo do katastru obce Nové Sady poblíž Nitry.