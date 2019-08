"Proč to berete dětem?" Lidé zuří kvůli zrušenému ohňostroji

O zrušení rozpočtu, který Praha pořádala tak trochu netradičně až na Nový rok, mluvili politici delší dobu. Konečné rozhodnutí padlo ve středu, kdy rada hlavního města návrh schválila. Ohňostroj má nahradit tzv. videomapping, promítání obrazců na fasády budov.

Anketa Souhlasíte se zrušením novoročního ohňostroje? Ano, ušetří se peníze a zvířata nebudou ve stresu 46 38 hlasů Ne, je to tradice 49 41 hlasů Je mi to jedno 5 4 hlasy Hlasovalo 83 lidí.

Více o svém plánu pražský magistrát zatím neprozradil. Není tak jasné, zda se bude na 1. ledna promítat ohňostroj, nebo něco jiného. Stejně tak se dosud neví, zda bude videomapping provázet nějaká hudba či další zvukové efekty.

Rozhodnutí vyvolalo protichůdné názory veřejnosti. I v komentářích pod článkem TN.cz se rozhořela diskuze o tom, zda ohňostroj zrušit, nebo ne. Z ní vyplynulo, že většina lidí s krokem magistrátu nesouhlasí. "Proč to berete dětem? Hezký zážitek a jednou ročně to zvířata vydrží," myslí si Edita. "Všechno zrušte, Velikonoce, Mikuláše, Vánoce," vypočítala Marti.

Další poukazují na to, že se sice zruší jeden ohňostroj, stále jich ale po republice budou stovky. Smysl by podle nich navíc mělo spíše zakázat prodej petard a další pyrotechniky. "Blbci posilnění alkoholem dělají bordel den předem i den po. Pouští lidem petardy z balkonu na hlavy," stěžuje si Miluška.

"Za chvíli zruší vánoční stromek na Staromáku, protože někomu vadí v noci světýlka. A budou jej jen promítat na stěnu," dovedla změnu k absurditě Eva. "A před 20 lety lidé domácí mazlíčky neměli? Taky jsem měl psa. Normální člověk ho na Silvestra někam zavře, ať je ten stres pro něho co nejmenší," uvedl Pavel.

Právě domácí mazlíčci bývají nejčastějším argumentem, proč pyrotechniku zrušit. "Jo, lidi, jen co se líbí jim. Ale zeptali jste se zvířat a přírody?" napsala Marie. "Proč nezrušíte i ty sirény každou první středu v měsíci? Na vlastní oči vidím, co to se psem dělá a to je 12x do roka," přidal se Břetislav.

Podle dalších odpůrců je ohňostroj jen zbytečný výdaj. "K životu to nepotřebujeme a peníze, které by to ušetřilo, bych dala na vysazení stromů, které potřebujeme daleko více," navrhla Vlasta. "Peníze to stojí, bordel to dělá, zvěř to zabíjí. Vůbec nic to nepřináší, jen pobavení hloupých lidí," prohlásil Marek.

Pražští radní se pak odvolávají také na to, že ohňostroje příliš zatěžují životní prostředí. V roce 2020 se proto Pražané budou muset obejít bez ohňostroje. Zda tomu tak bude i v následujících letech, se teprve rozhodne.