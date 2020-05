Proč vám tělesné cvičení prospívá

Někdy může být obtížné udržovat si aktivní životní styl a cvičit, ale je to opravdu užitečné. Každý člověk ve věku od 18 do 65 let by měl cvičit nejméně půl hodiny denně pětkrát v týdnu – ale toto je jen minimální doporučení. Aby měl pohyb skutečný přínos pro zdraví, je nutno strávit cvičením dvakrát delší dobu. A čím víc cvičíte, tím lépe.



Abyste si snížili riziko kardiovaskulárního onemocnění a prospívali svému zdraví, musíte se pohybovat dostatečně rychle, aby se zrychlili srdeční tep a dýchání a abyste se zahřáli (tzn. cvičení mírné intenzity).



Cvičení má příznivé účinky na vaši tělesnou i duševní pohodu. Výzkumy ukazují, že fyzická aktivita může zvýšit sebevědomí, zlepšit náladu, kvalitu spánku a pocit síly, jakož i snížit riziko stresu a deprese. Cvičení vám pomůže zlepšit pevnost kostí a svalů, takže si udržíte kondici a zdraví natolik, abyste bez problémů zvládali každodenní běžné činnosti, jako je práce, nakupování nebo hraní s dětmi či vnoučaty.



Než začnete s novým režimem cvičení, poraďte se s lékařem nebo fyzioterapeutem o tom, jaké typy cviků a pohybů jsou pro vás nejvhodnější. Pomůže vám to sestavit takový plán cvičení, který pro vás bude co nejprospěšnější.Každý člověk a každá situace jsou jiné. Proto je nutno cvičení přizpůsobit podle vašich osobních potřeb. Pokud například sedíte celý den u počítače a bolí vás za krkem nebo v zádech kvůli nesprávnému držení těla, můžete do svého každodenní programu zařadit protahovací cviky, protože protahování ztuhlých svalů pomáhá zlepšit pohyblivost. Nebo pokud máte bolesti při chůzi nebo běhu, můžete zkusit plavání nebo jógu, které by mohly být pro vaše klouby méně náročné.Ať už si vyberete cokoli, nezapomeňte, že i trocha cvičení je lepší než žádné a čím budete zdatnější, tím lépe se budete cítit.Více na www.voltaren.cz

