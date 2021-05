Proč zase špiníš naši rodinu, zlobí se princ William na Harryho

Na královském dvoře létají hromy a blesky. Další kolo rodinných sporů odstartoval minulý týden princ Harry, když v otevřené zpovědi prohlásil, že mu po smrti jeho matky nikdo nepomohl. Bolest tak musel tlumit alkoholem a drogami.

Pustil se i do svého otce prince Charlese, který se na něj prý po Dianině tragické nehodě úplně vykašlal. Měl mu říct, že když mohl v mládí trpět on, zvládne to taky. Harryho tvrzení rozzuřilo jeho bratra prince Williama, upozornil portál Fox News.

"William se domnívá, že Harry to s nimi měl probrat v soukromí. Nedokáže pochopit, proč s tím šel jeho bratr opět do televize a co ho vede k dalšímu házení špíny na svou vlastní rodinu," tvrdí zdroj z Kensingtonského paláce.

Napětí mezi Harrym a jeho ženou Meghan Markleovou a zbytkem rodiny se stupňuje už od jejich loňského odchodu. Dvojice přilila olej do ohně letos na jaře prvním rozhovorem s Winfreyovou, kde vévodkyně ze Sussexu kromě jiného obvinila členy královské rodiny z rasismu.

Spolu s Williamem má Harryho dost i princ Charles. Jeho chování prý jejich vztahy poznamenalo už navždy. "Po tomhle už není možné, aby se mezi nimi obnovila důvěra," uzavřel zdroj.

Můžete za smrt lady Diany, viní Harry a její bratr BBC. Ta se teď omluvila: