Proč zemřela Češka v Curychu? Exmanželka vraha promluvila!

Češka v Curychu zemřela zřejmě kvůli žárlivosti a problémům ve vztahu. 60letý muž podle policie v pátek zavraždil ji i svoji expartnerku, která bydlela v jejím bytě poté, co se s Antem rozešla. Muž měl zastřelit obě ženy a poté i sebe.

Drama se smutným koncem začalo v curyšské čtvrti Wiedekon v pátek před půl šestou ráno. Podle sousedů se z bytu, kde bydlely 38letá Češka Dana a 34letá Švýcarka Leonora ozvaly rány a poté asi 20minutová hádka. Pomoc zavolala zřejmě jedna z žen a také místní obyvatelé.

60letý Ante poté policistům z okna sdělil, že drží dvě ženy rukojmí, a vyhrožoval jejich zastřelením. Po zhruba třech hodinách se ozvaly výstřely, proto do bytu vtrhla zásahovka. Našla tři vážně zraněné, kteří i přes okamžitou resuscitaci zemřeli. Ante zastřelil obě ženy a poté obrátil zbraň proti sobě.

Švýcarský deník Blick teď zveřejnil pravděpodobný motiv. Podle Anteho bývalé manželky Roxany C. stály za smrtí obou žen problémy ve vztahu. Leonora s Antem údajně žila několik let, zhruba před měsícem se ale rozešli a ona se odstěhovala. Spolubydlení jí nabídla Češka Dana.

"Odešla z bytu, prý na kávu. Pak mu poslala esemesku, že si v sobotu přijde pro věci. Ante byl zničený, byl do ní šíleně zamilovaný," popsala Roxana s tím, že ji exmanžel s Leonorou podváděl celé čtyři roky, než na to přišla a rozvedli se. Byli však v kontaktu - už kvůli psovi, o kterého se starali střídavě.

Naposledy Roxana s Antem prý mluvila ve čtvrtek, den před vraždami. Až při zpětném pohledu ji ale napadlo, že už tehdy nejspíš věděl, co spáchá. "Ptal se mě, jestli se postárám o našeho psa Bobiho, kdyby se mu něco stalo," vylíčila 58letá žena.

I přesto, že ji dlouhá léta podváděl, Roxana se svého bývalého manžela stále zastává. "Nechci jeho čin ospravedlňovat, ale Ante nebyl chladnokrevný netvor. Proč by jinak nezastřelil i mě? Taky jsem ho opustila. A kdyby ji chtěl zabít, nečekal by tři hodiny. Ne, musel to udělat v afektu," myslí si Švýcarka.