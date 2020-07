Prodal bagr, který nebyl jeho. S pěnezi rychle zmizel, hrozí mu osm let

Na počátku případu z letošního dubna stál majitel bagru, který chtěl stroj prodat. Jemu se ozval 53letý muž, který mu nabídl, že si k ceně pro sebe přihodí 20 tisíc a prodej zprostředkuje. S tím majitel souhlasil.



Nato přijel 37letý zájemce. "Stroj obhlédl, cenu zaplatil, ale na dohodu s majitelem zprostředkovatel ihned po obdržení částky od kupujícího zapomněl. Prý spěchal prodávat jiný bagr a odjel neznámo kam," popsala policejní mluvčí Eva Maturová. Zprostředkovatele z místa odvezl 66letý řidič.



Zájemce už chtěl bagr nastartovat, když tu se objevil skutečný majitel a řekl, že pokud nedostane peníze, nikdo nikam nepojede.



"Jakmile tito dva obelhaní muži dali jedna a dvě dohromady, sedli do auta a jeli podezřelou dvojici hledat. Do pátrání po automobilu, v němž 'prodejce' odjel, se vložili i policisté, jejich vůz zastavili, ale uvnitř byl pouze řidič, který odmítl cokoliv sdělovat," doplnila Maturová. Řidič auta i "prodejce" jsou nyní obvinění z podvodu, za což jim hrozí až osm let za mřížemi.