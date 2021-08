Prodal byt, úřad mu dál vyměřoval daň. Nakonec jej poslal do exekuce!

To, že jste prodali byt a daň z nemovitosti platí nový majitel, ještě neznamená, že neskončíte v exekuci jako neplatič. Své o tom ví bývalý vlastník nemovitosti, kterému úředníci vyměřovali daň šest let po prodeji nemovitosti.

Na ombudsmana se se stížností obrátil muž, který prodal svůj byt a jelikož měl za to, že se k dani přihlásí nový majitel, tak to neoznámil na finančním úřadě. To se ovšem spletl.



"Můj klient se od finančního úřadu dozvěděl o údajném nedoplatku až po šesti letech. Po celou dobu přitom daň řádně platil nový vlastník bytu, s vyměřenou daní jsme proto logicky nesouhlasili. Přesto finanční úřad nechal domnělou daň i s úroky strhnout exekucí klientovi z účtu," popsala okolnosti případu advokátka stěžovatele Eva Kantoříková.



"Kvůli liknavému postupu správce daně stěžovateli po celou dobu vznikal úrok z prodlení. Pokud by navíc správce daně začal řešit úhradu nedoplatku dříve, eliminovalo by se riziko, že marně uplyne lhůta pro stanovení daně, ve které bylo možné v souladu se základním cílem správy daní závadný stav napravit,“ uvedl ombudsman ve zprávě o šetření.

Anketa Je podle vás daň z nemovitosti spravedlivá? Ano, z domů a bytů by se měla platit daň 7 4 hlasy Ne, daň z nemovitosti je nemorální 93 53 hlasů Hlasovalo 57 lidí.



Úředníci pak navíc, i přesto, že věděli o prodeji, nařídili daňovou exekuci. "Rovněž správce daně věděl, že daň již vybral od skutečného poplatníka a chystá se ji vybrat podruhé. Setrvávám na svém závěru, že vymáhání daně na stěžovateli bylo zjevně nespravedlivé a nezákonné,“ shrnul ombudsman Stanislav Křeček. Konečná částka se vyšplhala na 3074 korun.



Finanční úřad nakonec dal bývalému majiteli za pravdu a exekuci zrušil. Bývalému majiteli nakonec vyplatil úrok z nesprávně stanovené daně a prověří i postup úředníků.