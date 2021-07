Prodavačku v Českých Budějovicích měl jako rukojmí držet 41letý recidivista

Prodavačka středního věku se ve středu v Českých Budějovicích měla stát rukojmím 41letého muže. Kvůli tomu vyrazila policie spolu se zásahovou jednotkou na náměstí Přemysla Otakara II. Muže se podařilo zadržet, žena skončila v nemocnici.



"Jihočeští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu braní rukojmí. V následujících hodinách sdělí muži obvinění a podají podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby," uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Lenka Krausová.



Podle policie je údajný únosce recidivista s trestní minulostí. "Žena, kterou útočník poranil, je mimo ohrožení života. Co bylo motivem agresora, zatím není zřejmé," dodala Krausová.



Základní trestní sazba za braní rukojmí je dva roky až deset let, může být ale vyšší, pokud se například rukojmí vážně zraní, to by byla sazba pět až dvanáct let.



Podle informací TV Nova měl muž vzít sklenici z nedaleké hospody a střep z ní použít jako zbraň. Záchranáři ve středu uvedli, že prodavačka měla lehce poraněný krk.



Podívejte se na reportáž TV Nova k případu: