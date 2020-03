Pokladní nemají roušky, hlásí čtenáři. Vyrazili jsme na kontrolu! FOTO

Na sociálních sítích přibývají komentáře kritizující obchodní řetězce za to, že pokladní a další zaměstnanci nenosí roušky. Vyrazili jsme proto do pěti prodejen zkontrolovat, jak to v nich vypadá. Prodejci prý spolupracují s vládou na co nejrychlejší dodávce ochranných pomůcek.