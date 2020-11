Prodej elektronických dálničních známek se blíží, ceny budou stejné

Už žádné lepení dálničních kupónů na sklo, ale registrace a následné zaplacení přes internet. Takovou změnu většina řidičů vítá.

Kromě internetového obchodu t ji půjde zakoupit i v samoobslužných kioscích u hranic. Možností je i osobní nákup na pobočkách pošty.

"Zásadní věc, kterou by určitě přivítal každý motorista, že ta dálniční známka nebude vázána na kalendářní rok," řekl televizi Nova dopravní expert Dalimil Frič.

To znamená, že pokud si majitel auta koupí známku v červnu, bude mu platit až do června příštího roku. Na končící platnost pak upozorní SMS zpráva. Roční elektronická známka vyjde na 1500 Kč, měsíční na 440 Kč a 10denní na 310 korun. U aut na zemní plyn by se mělo platit jen 750 Kč.

Od nutnosti koupit si novou elektronickou dálniční známku budou některá auta ušetřena, například elektromobily. Známku nemusejí kupovat ani majitelé veteránů nebo tělesně postižení.

"Na Slovensku funguje systém dálničních známek pátým rokem, v Maďarsku ten systém elektronických známek funguje určitě více jak deset let," doplnil Frič.

Vše budou kontrolovat kamery na mýtných branách. Pokutovat hříšníky budou dálniční hlídky.