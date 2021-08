Prodejce vstupenek zkrachoval, lidé zuří. Své peníze už nejspíš neuvidí

Markéta je jednou z těch, kteří nyní řeší, zda se jim vůbec vrátí peníze za vstupenky, které zakoupili u společnosti Ticket Art. Významný prodejce vstupenek totiž na konci června oznámil, že podává návrh na mimořádné moratorium, na konci července pak vstoupil do insolvence a zamířil do konkursu.

Na představení do pražského Divadla Broadway se tak Markéta nepodívá, zároveň není vůbec jasné, jestli získá své peníze zpět. "Chtěla jsem vyměnit lístky nebo posunout na další představení a na Ticket Art mi řekli, že mám přijít později. No a pak už byli v insolvenci," svěřila se Markéta.

"Někteří z vás jste si do konkursu již svoji pohledávku na vrácení vstupného přihlásili, některé z vás to třeba ještě čeká. Stejně jako to čeká nás, protože TICKET ART PRAHA, se kterou jsme roky normálně spolupracovali, si nechala, co mohla i nemohla," informovalo diváky Divadlo Broadway.

Pořadatelům nic nedlužíme

Jednatelka Ticket Art Renata Štupáková v prohlášení na konci června uvedla, že vůči pořadatelům akcí krachující firma žádné závazky nemá. "Hrdě zdůrazňujeme, že divadlům ani jiným pořadatelům kulturních akcí nic nedlužíme," napsala.

Pořadatelé ale tvrdí něco jiného. "Když jsme se ptali, kde všechny ty utržené peníze jsou, nic jsme se nedozvěděli. Když jsme se snažili situaci nějak řešit, narazili jsme na prázdné fráze nebo mlčení," prozradilo Divadlo Broadway.

Stejné zkušenosti mají i další divadla. "Vstupenky zakoupené u jiného prodejce znamenají, že nám je ten konkrétní prodejce předá až po odehraném představení. Takže nyní jsou peníze za zakoupené vstupenky stále u společnosti TICKET ART a my nemáme možnost řešení této situace z naší strany," vysvětluje na svých stránkách Divadlo Hybernia.

"Snažíme se s touto společností komunikovat. Trvejte na tom, aby Vám vrátila peníze nebo vyměnila vstupenky. Je to její povinnost," vyzývá divadlo. Ticket Art ale nekomunikuje ani se svými klienti, kteří si stěžují, že se tam nemohou dovolat.

Firma nekomunikuje

Štupáková slíbila, že na webových stránkách Ticket Art bude informovat o aktuálním stavu vrácení vstupného, od červnového prohlášení se tam však nic nového neobjevilo. Redakce TN.cz se pokusila společnost i její jednatelku kontaktovat, reakce se ale nedočkala.

A lidem dochází trpělivost. "Řešíme podání trestního oznámení. Ticket Art nekomunikuje. Takže hned, jak dáme dohromady co nejvíce lidí, aby částka přesahovala 5000 korun, tak podáváme trestní oznámení za podvod," objevilo se v recenzích. Podobných příspěvků je na sociálních sítích více.

Dopad protiepidemických opatření

V červnu svou situaci firma zdůvodnila protiepidemickými opatřeními. "Vlivem opatření vlády ČR se naše společnost za uplynulých více než 12 měsíců dostala do situace, kdy zůstala takřka bez příjmů. Trpělivě jsme pracovali na úsporách nákladů a věřili, že stát nám stejně jako mnoha jiným podnikatelským subjektům poskytne pomocnou ruku," uvedla Štupáková.

"Nestalo se tak, naopak nám bylo naznačeno, že nejsme podnikatelem v oblasti kultury. To považujeme za opravdu nemístný žert, neboť za 20 let existence jsme prodali vstupenky na kulturní akce v nominální hodnotě několika miliard korun," dodala.

Podle České obchodní inspekce (ČOI) nelze jednoznačně říct, kdo nese odpovědnost za vrácení peněz. "Záleží na právních vztazích mezi pořadatelem a zprostředkovatelskou agenturou. Pokud je agentura oprávněná jednat jménem a na účet pořadatele, jedná se o závazek pořadatele a insolvence agentury nemá vliv. Ale nastavení může být různé," vysvětluje mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.