Prodejci hledají nové cesty. Na Vysočině mají dýňovou samoobsluhu

Pro dýně z nedalekých Šmolov si přijel například pan Adamec. Dýňovou samoobsluhu, kterou otevřeli před farmou v Radňově, si nemůže vynachválit. "My jsme dneska poprvé, chtěli jsme se podívat, ten nápad je super," liboval si.

V době, kdy je omezené shromažďování lidí, je to skvělý nápad – farmáři nemusí mít nikoho, kdo by tu celý den stál jako obsluha a zákazníci mají naprostou svobodu. "Velký odběratel nám zrušil objednávku, tak jsme to zkusili tímto způsobem," vysvětlil majitel farmy Radňov Martin Brož.

Místo před farmou sice hlídají kamery, prý to ale není třeba. Podle majitelů farmy, kteří ale nechtěli mluvit na kameru, i přesto, že to tady nikdo nehlídá, za dýně 99 procent zákazníků zaplatí. "Lidi, co sem přijedou, tak jedou s tím, že si to jedou koupit," vyjádřil se pan Brož.

Majitelé farmy svoji dýňovou samoobsluhu chtějí mít otevřenou až do té doby, než vyprodají všechny vypěstované dýně – takže ještě nejméně pár týdnů.