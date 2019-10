Prodejci se zasobí zbožím na Vánoce, celníci se zaměřili na padělky hraček

Do Vánoc zbývá 79 dní a obchodníci začínají plnit sklady. Někteří i padělky značkového zboží. Ukázal to třeba zátah celníků v pražské tržnici Sapa.

"Tisíce kusů padělaných hraček jsme zabavili na tržnici Sapa, akce se zhruba účastnilo na třicet celníků a byli rozděleni do čtyř skupin, na všech čtyřech stanovištích byli úspěšní," sdělila mluvčí pražské Celní správy Ivana Kurková.

Stavebnice, panenky, plyšové hračky i akční figurky - z tržnice celníci odvezli několik nákladních aut napěchovaných hračkami.

Podle Celní správy zabavené zboží dosahovalo hodnoty skoro sedmi milionů korun. "S největší pravděpodobností potom skončí v drtičce," doplnila Kurková.

Do dětských domovů nebo na charitu jít hračky bohužel nemohou. "Muselo by se odstranit logo, muselo by se zahájit řízení se zástupci držitele ochranných známek. U těch hraček jde ještě konkrétně o to, že by mohly být nebezpečné," uvedla Kurková.

Právě takové riziko je u napodobenin hraček vysoké. "Každý spotřebitel by si měl rozmyslet, zda chce kupovat originální bezpečnou kvalitní hračku, nebo anonymní hračky, které například mohou být i padělkem," zhodnotil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Vánoční dárky nejsou jen hračky. Pozor si dejte i na padělky oblečení, obuvi, parfémů, kosmetiky nebo šperků.