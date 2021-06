Prodělali jste covid-19? K očkování se můžete nově přihlásit hned po izolaci

Lidé, kteří prodělali covid-19, se od pátku mohou registrovat k očkování hned po konci izolace. Dosud museli čekat 90 dní. Ve čtvrtek o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Zdůvodnilo to i výskytem nových mutací viru.

Od pátku 25. června ministerstvo zdravotnictví zrušilo 90denní lhůtu, po kterou si lidé po prodělání covidu-19 nemohli rezervovat termín k očkování. Resort se právě tímto krokem snaží vakcinaci urychlit.

Podle odborníků totiž nejsou protilátky po prodělání onemocnění kontraindikací k očkování. "Zejména s ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování lidí, kteří koronavirus prodělali, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lidé, kteří koronavirus prodělali, se tak po skončení izolace mohou k očkování registrovat a následně po obdržení SMS zprávy s PIN 2 si mohou zarezervovat termín. Experti navíc upozorňují, že stále chybí přesná hranice dostatečného množství protilátek a není jasné, jak rychle získané protilátky ubývají.



"Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali koronavirus, se mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní,“ doplnila náměstkyně pro zdravotní péči a vedoucí klinické skupiny na ministerstvu zdravotnictví Martina Vašáková.



Resort však doporučuje lidem před očkováním konzultovat aktuální zdravotní stav s ošetřujícím lékařem. "Lidé by ale neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covidu-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř 100% ochranu, a to minimálně v řádu měsíců,“ uzavřela hlavní hygienička Pavla Svrčinová.





