Prodělali jste covid? Hrozí vám více vedlejších účinků u vakcíny Pfizer

Překvapivá data přinesla aplikace pro epidemiologický výzkum vyvinutá ve Velké Británii. Lidé, kteří měli koronavirus, jsou prý náchylnější k vedlejším účinkům vakcíny od Pfizeru. Většina nežádoucích účinků se u lidí objevila během prvních dvou dnů po očkování. Nejčastějšími vedlejšími účinky byla únava, bolesti hlavy a zimnice, píše Daily Mail.



U tří procent lidí došlo ke komplikacím trvajícím déle než tři týdny po podání vakcíny. Studie analyzovala údaje od lidé všech věkových skupin. Zjistilo se také, že 37 % lidí mělo po první dávce vakcíny otok poblíž místa vpichu. Data také ukazují, že 14 procent účastníků hlásilo alespoň jeden vedlejší účinek do sedmi dnů po první dávce.



Data také ukázala, že vakcína působí jako "posilovač" pro lidi, kteří už prodělali covid. Mají tak silnější ochranu proti tomuto onemocnění v budoucnu. "Lidé, kteří již měli vybudovanou imunitu kvůli prodělání covidu-19, dostávají s vakcínou další posilovač a jejich imunita by tak měla být silnější," sdělil epidemiolog Tim Spencer.



Podle epidemiologa by se data mohla využít k efektivnějšímu dávkování vakcín. Například u lidí, kteří dříve měli koronavirus, tak by jim stačila pouze jedna dávka vakcíny. To by potenciálně ušetřilo asi 10 milionů dávek.