Prodloužení prodlevy mezi očkováním pomůže Velké Británii i Německu

Oxfordská univerzita oznámila, že vakcína, kterou vyvíjí společně s firmou AstraZeneca, má 76% účinnost po první dávce. Podle expertů to znamená, že mezi prvním a druhým podáním vakcíny může být až tříměsíční pauza. To může pomoci s očkováním Velké Británii, ale i Německu.

Velká Británie se rozhodla naočkovat co nejvíce lidí v co nejkratším čase. K tomu jí výrazně pomůže prodloužení prodlevy mezi podáním první a druhé dávky. Vakcína AstraZeneca je k takovému kroku vhodná, zveřejnila oxfordská univerzita v nové studii.

Plánovaný postup ve Velké Británii bude zahrnovat očkování lidí z vysoce rizikových skupin první dávkou okamžitě a druhou dávkou o 12 týdnů později. Zjištění o možném odsunutí druhé dávky by mohlo pomoci mimo jiné i Německu, která vakcínu AstraZeneca také využívá.

Kancléřka Angela Merkelová uvedla, že by všichni obyvatelé země mohli být naočkovaní první dávkou do října. "Bojujeme za to, aby se vakcínám věřilo. A říkám, že do konce třetího čtvrtletí budeme schopni udělat nabídku každému. Myslím, že to je důležitá zpráva," řekla Merkelová.

Merkelová čelí kritice obyvatel za pomalý proces vakcinace. Německo prozatím naočkovalo jen tři procenta populace. Do konce března by alespoň první dávku mělo dostat 10 milionů Němců.

Pomyslný lídr očkování proti covidu-19, Izrael, narazil na problém. Nechává se tam očkovat stále méně lidí. Podle tamních médií museli lékaři nespotřebované dávky dokonce vyhazovat. Izraelský premiér ale vidí světlo na konci tunelu.

"Stanovil jsem národní cíl, který je základem konce epidemie, a to naočkovat minimálně 90 % těch, kterým je 50 let a více, během dvou týdnů. Je to splnitelný cíl, protože teď jsme naočkovali už 77 %," uvedl izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

V Číně policie zadržela přes 80 lidí, kteří jsou podezřelí z výroby a prodeje falešných vakcín proti covidu-19. Není vyloučené, že je prodali i do zahraničí.