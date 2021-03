Profese průvodčího začíná být v ohrožení, další kraj zavádí revizory

Dřív patřili průvodčí k základní výbavě každé soupravy, dnes je nahrazují automaty na jízdenky. Konec této profese ve svých vlacích vyhlásil třeba Jihomoravský kraj. "Už tedy nebudou průvodčí, ale bude elektronické odbavování cestujících," uvedl krajský radní pro dopravu Jiří Crha.

Radní se rozhodli radikálně obměnit zastaralé soupravy, které brázdí jižní Moravu. Za peníze z krajského rozpočtu koupili nové vlaky. Jihomoravský kraj si objednal 36 souprav za šest a půl miliardy korun. Velkou část této investice bude hradit z dotací. Vlaky jsou teď ve výrobě.

A aby se někde peníze i ušetřily, odnesli to právě průvodčí. Lístky bude prodávat automat s platebním terminálem. Kontrolu jízdenek zajistí revizoři, stejně jako v hromadné dopravě.

Nápad zrušit vlakový personál ale není ničím novým, strojvedoucí si na to stěžovali už před devíti lety. Výtržnosti za jízdy neměl kdo řešit. V době pandemie řeší průvodčí konflikty s pasažéry mnohem častěji.

Paradoxně jeden z posledních případů napadení ve vlaku ukázal, že ani průvodčí není zárukou klidné jízdy. Loni na trase z Mnichova do Prahy vytáhl na pasažéra teleskopický obušek. "Vyhrotilo se to, protože on odmítal tu situaci dále řešit a vulgárně mě posílal pryč," popsal tehdy průvodčí. Příčinou sporu byla neplatná slevová karta na jízdné.