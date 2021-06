Unikátní výstava v Londýně. Ukazují i svatební šaty princezny Diany

Jednoznačně nejzajímavějším kouskem výstavy jsou svatební šaty princezny Diany. Ta se v překrásných šatech provdala v roce 1981 za prince Charlese. Šaty jsou zdobené krajkami, perlami a flitry.

Vlečka svatebních šatů byla sedm metrů dlouhá a při cestě na svatební obřad se princezně v kočáru pomačkala. Před vstupem do katedrály vlečku na poslední chvíli upravovali módní návrháři.

Výstava s názvem Royal Style in the Making je v Kensingtonském paláci k vidění až do 22. ledna 2022. "Expozice přibližuje intimní vztah mezi módním návrhářem a královským klientem. Odhaluje proces tvorby několika nejdůležitějších na míru šitých oděvů v historii," uvedli autoři výstavy na jejím oficiálním webu.

Dianiny svatební šaty se pravidelně ocitají v žebříčcích nejslavnějších svatebních šatů historie. "Šaty navrhli David a Elizabeth Emanuelovi speciálně pro červencovou svatbu v roce 1981. Součástí róby byla 7,6 metru dlouhá vlečka, která zaplnila uličku v katedrále svatého Pavla," informace uvedl portál BBC.