Projekt Rozbalte to podporuje restaurace, stačí si objednat jídlo

Kvůli vládním protipandemickým opatřením je aktuálně otevřeno přes okénko přibližně o polovinu méně restaurací než v létě. Navíc oproti letním měsícům jsou na zhruba čtvrtinových tržbách. Proto se společnost Mattoni ve spolupráci s TV Nova rozhodla podniky podpořit novou iniciativou Rozbalte to.

"Značka Mattoni je s námi téměř 150 let a od té doby jsme partnerem restaurací. Tak je naprosto přirozené, že jim chceme pomoci přežít," okomentovala iniciativu mluvčí Mattoni Andrea Brožová. "Chceme podnikům pomoct, aby to nezabalily, ale aby naopak nám zabalily jídlo a my ho mohli doma rozbalit," vysvětlila název projektu Rozbalte to.

Hlavní část kampaně se odehrává na sociálních sítích. Prvním krokem je objednat si jídlo z restaurace. Druhým krokem je doma krabičku s jídlem rozbalit a ještě než jídlo sníte, vyfotit ho. Pak už zbývá jen označit svůj oblíbený podnik s hashtagem #rozbalteto a přidat fotku na instagram.

"Ideální by bylo, kdyby se alespoň nějakým způsobem snížily ztráty podniků," řekl Roman Vaněk, zakladatel Pražského kulinářského institutu. "Na této kampani mě baví, že je rychlá, vtipná a jednoduchá," dodal. "Jsme v průšvihu, ale brečením si moc nepomůžeme. Tak se s tím snažíme aspoň něco dělat," sdělil Vaněk, který Rozbalte to podporuje.

"Výzva Rozbalte to se obrací na nás všechny, abychom podpořili své oblíbené restaurace i teď, když se do nich nemůžeme posadit,“ vysvětlila Hana de Goeij, konzultantka pro korporátní záležitosti a inovace. Výzva navíc zapadá do konceptu TV Nova Nastartujme Česko, jehož cílem je dávat prostor iniciativám, které chtějí pomoct udržet naši ekonomiku.

Podívejte se na rozhovor s Romanem Vaňkem, zakladatelem Pražského kulinářského insitutu: