Projekt Zachraň hospodu pomáhá restauratérům a hospodským

Pandemie koronaviru drasticky zasáhla českou ekonomiku. Mnoho lokálních firem, podnikatelů i živnostníků čelí prudkému poklesu příjmů a bojují každý den, aby své podnikání zachránili. Iniciativa TV Nova Nastartujme Česko přináší přehled i tipy, jak může české ekonomice pomoci každý z nás. Každá investovaná koruna se totiž počítá.

Iniciativa Zachraň hospodu, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery, zaznamenala po prvním týdnu ostrého provozu velký zájem hospodských i spotřebitelů. K dnešnímu dni se do ní zapojilo na 2 000 hospod a restaurací, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů za celkem 7 milionů korun.

"Ohrožena jsou zaměstnání více než 250 tisíc lidí, kteří jsou na provozu restaurací a hotelů závislí. Více než 90 % provozoven je dnes zavřeno a nikdo neví, jak dlouho to může ještě trvat. Pro mnohé z nich může být dlouhé přerušení provozu skutečně likvidační. Nechtěli jsme jen čekat, jak se vše vyvine, a proto přicházíme s iniciativou, která by měla hospodám v těchto těžkých časech pomoci přežít," řekla v rozhovoru pro TV Nova výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová.

Cílem iniciativy je propojit hospody a restaurace s jejich zákazníky a umožnit lidem přispět gastronomickým provozům v momentální komplikované situaci a pomoci jim přežít do doby, než budou moci obnovit svůj provoz. Do projektu se zapojilo i několik firem, které coby finanční partneři přispívají na chod celé platformy Zachraň hospodu.

"Platforma je výzvou české veřejnosti, aby se spojila a solidárně pomohla hospodám a restauracím přečkat tuto krizovou dobu. Lidé, kteří chtějí podpořit svou oblíbenou restauraci nebo hospůdku, si mohou na webu iniciativy zakoupit poukaz, který uplatní v pozdější době. Chceme tak majitelům hospod pomoci uhradit nezbytné náklady pro zachování jejich existence," vysvětluje Ferencová.

Zájemci, kteří chtějí podpořit svůj oblíbený podnik prostřednictvím webu zachranhospodu.cz, pomocí bankovního převodu za voucher platí přímo na účet vybrané restaurace. Po zaplacení obdrží na e-mailovou adresu, kterou předtím uvedl, kód poukazu, který slouží zároveň jako potvrzení o nákupu.

"Čísla účtů i další údaje podniků ověřujeme v průběhu registrace i při objednávce voucheru. Nemusíte se tedy obávat, že vaše peníze skončí u někoho jiného, než u vámi vybrané hospody nebo restaurace," ujišťuje Ferencová.

Hospodští při registraci udělují souhlas s podmínkami zapojení do projektu, jehož součástí je i povinnost akceptovat zakoupený voucher. Nestane se tak, že by si ho zákazník nemohl vybrat. Poukazy lze nakupovat od 7. dubna a jejich platnost je až do letošního 31. prosince.

Restauracím a hospodám, které se budou chtít stát součástí iniciativy, postačí vyplnit registrační údaje na webu projektu. Iniciativa Zachraň hospodu bude podle Ferencové trvat tak dlouho, jak dlouho budou přetrvávat současná opatření vlády, tedy dokud nedojde k znovuotevření restaurací a hospod.