Promrzlí fanoušci Gotta vzali útokem restaurace! Jídlo vydávali i na ulici

V restauracích v okolí Žofína bylo plno už od brzkého rána. Některé restaurace změnily i otevírací dobu. Na pohřeb Karla Gotta se všichni připravovali už několik dnů dopředu a větší návštěvnost byla samozřejmě znát.



Kvůli chladnému počasí byl zájem hlavně o čaj, kávu a samozřejmě o něco teplého do žaludku. "Pro Karlíka snesu všechno, tak jsem si dal gulášek,“ pronesl muž, který přijel z Litomyšle.



Několik restaurací se rozhodlo nabízet občerstvení přímo na ulici a největší zájem ze strany promrzlých návštěvníků byl o svařené víno. Po několika hodinách ve frontě dorazila na zasloužený oběd i fanynka z Košic.



"Košice - Praha by nebyl žádný problém, i kdyby to bylo tisíc kilometrů. A teď jsme v takové kavárně či restauraci, kde by se dalo zazpívat Kávu si osladím o trochu víc, to by mohl zazpívat Kája a já s ním," nadchla se žena.



Většina restaurací v okolí plánuje mít otevřeno až do pozdních večerních hodin. Zásob pro všechny hosty prý mají stále dost.