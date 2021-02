Proočkovat svět zabere nejméně 7 let. Izrael už naočkoval přes půlku obyvatel

Při současném tempu očkování bude podle analýzy agentury Bloomberg trvat sedm let, než svět dosáhne kolektivní imunity vůči koronaviru. USA by mělo tento cíl splnit již v příštím roce. Česká republika je na tom výrazně hůř.

Nejnovější data agentury Bloomberg předpovídají, že pandemie koronaviru bude trvat dalších sedm let při rychlosti současného celosvětového očkování. Ke kolektivní imunitě je totiž zapotřebí proočkovat nejméně 75 procent obyvatel. Zároveň vakcíny musí být účinné i proti novým mutacím, které se objevily třeba v Jižní Africe nebo Brazílii, jinak pandemie potrvá ještě déle, píše Daily Mail.

Nejrychleji k dosažení kolektivní imunity směřuje Izrael, který už stihnul naočkovat přes 58 procent svých obyvatel. Povést by se mu to mělo do dvou měsíců. Na druhém místě je ostrov Seychely, kde dostalo vakcínu téměř 39 procent populace.

Kolik let zabere proočkování 75 procent populace v jednotlivých zemích:

Česká republika by podle výpočtů měla naočkovat tři čvrtiny svého obyvatelstva až za více než čtyři roky, což nás řadí spíše k těm horším zemím, co se týká rychlosti očkování. Odstrašujícím příkladem je Kostarika, kde je očkováno 0,9 procent populace. Dobře si v očkování nevede ani Kanada, kde by proočkování trvalo téměř 10 let. V Číně by většinu obyvatelstva zabralo naočkovat sedm let.

Pandemie je ze své podstaty globální událostí. Pokud tak všechny státy nedosáhnou kolektivní imunity, virus se bude stále šířit i do dalších zemí a dojde k dalším epidemiím. Navíc se objevily i zákeřnější zmutované verze viru, na které vakcíny nemusí být tak účinné.

Studie podle předběžných výsledků ukazují, že vakcíny od Moderny a Pfizeru chrání i před novými kmeny, ovšem jejich účinnost se s nimi snižuje. Dosáhnout kolektivní imunity je nesmírně důležité, jelikož se tím zastaví šíření viru i jeho nových variant.