Desítky firem ohlásily hromadné propouštění! PŘEHLED PO KRAJÍCH

Už před létem odborníci avizovali, že se především na podzim dočkáme vlny propouštění. Po několika měsících, kdy byla ekonomika výrazně ovlivněná pandemií koronaviru se to stává skutečností. Firmy totiž v listopadu ohlásily úřadu záměr propustit několik tisíc zaměstnanců, nejvíce za posledních sedm měsíců.



"V listopadu nahlásilo záměr celkem 22 zaměstnavatelů. Tento krok by se mohl v budoucnu dotknout 3 550 jejich zaměstnanců,“ sdělila TN.cz mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.



Z dat vyplývá, že výpověď se týká především pracovníků v oblasti informačních a poštovních služeb, úředníků, kovodělníků a strojírenských dělníků. Je však důležité upozornit, že se jedná o záměr. Pokud zaměstnavatel nahlásí úřadu záměr hromadného propouštění, neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci.



Roste také počet lidí, kteří se na úřadu snaží najít práci. "K 30. listopadu evidoval Úřad práce ČR celkem 272 526 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 841 více než v říjnu a o 77 237 lidí více než před rokem,“ doplnila Beránková.

Propouštění se má dotknout mnohem více zaměstnanců než v říjnu:

Nejhorší situace je v hlavním městě, kde záměr hromadného propouštění ohlásilo šest podniků a dotknout se má 699 zaměstnanců. Špatná je situace také v Moravskoslezském kraji, tam se má propuštění týkat 461 lidí ze čtyř firem. Jen těsně za ním následuje Ústecký kraj, kde by se výpovědi mohlo dočkat 455 pracovníků šesti zaměstnavatelů.



Daleko méně se o svou práci mohou bát lidé především v Libereckém kraji. Výpověď se zde týká 93 lidí z jedné firmy. Příznivější je situace také v Olomouckém kraji, kde záměr propouštění ohlásili dva zaměstnavatelé a odchod hrozí 106 pracovníkům.



"Úřad práce ČR se vždy snaží nabídnout zaměstnavateli a zaměstnancům, kterých by se takové opatření mohlo v budoucnu dotknout, veškeré služby. Cílem je maximálně přispět k tomu, aby se propouštění lidé ideálně vůbec nehlásili do evidence úřadu, nebo jen na co nejkratší dobu,“ uzavřela Beránková.

Propouštění v říjnu ohlásila také Česká pošta. Více se dozvíte v následující reportáži: