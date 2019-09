Propouštění těhotných žen z vězení? Ministryně je proti a připravuje změnu

Návrh změny trestního řádu by měl předsedům soudů dát možnost ve zvláštních případech, ve kterých jsou ženy odsouzeny k více než desetiletým trestům, ponechat je po celou dobu těhotenství i po porodu ve věznici.

Doposud přitom museli soudci vězenkyně tři měsíce před porodem a do jednoho roku života dítěte pouštět na svobodu. Stalo se tak i v případu vražedkyně Petry Janákové, která otěhotněla přímo ve věznici, kde si odpykávala třicetiletý trest, na svobodě už i porodila.

Jak mohla ve věznici otěhotnět, prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Dítěti Janákové byla odebrána DNA. To by mělo přispět k odhalení otce, který je zatím neznámý. Spekuluje se i o tom, že by otcem mohl být jeden z dozorců.

V budoucnu by takto nebezpečnou ženu už soudce nemusel pouštět na svobodu, zůstala by na speciálním oddělení za 14 milionů korun, které se bude zřizovat ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Návrh změny trestního řádu by se měl dostat před poslance do konce října, uzákoněn by mohl být v polovině roku 2020.