Propuštění těhotné vražedkyně vadí. Politici chtějí změnit zákony

Kvůli případu vražedkyně Petry Janákové, které z důvodu těhotenství přerušili 30letý trest, by se mohly měnit zákony. Některým poslancům se totiž nelíbí, že taková žena na více než rok prakticky zmizí z dosahu justice a policie. Pokud by znovu otěhotněla, mohlo by to být i na mnohem delší dobu.